Nicki Pedersen ponownie zawodnikiem Texom Stali Rzeszów! Trzeci raz ubierze plastron z Żurawiem [WIDEO]

- To był radosny dzień dla rzeszowskiego żużla. Gratuluję zawodnikom, sponsorom, kibicom awansu. Nie zatrzymujemy się, idziemy do przodu po wielkie cele - mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Słynny Duńczyk już wcześniej podjął rozmowy z szefami Texom Stali, teraz przyleciał do Rzeszowa, aby zaakceptować warunki. Klub i zawodnik doszli do porozumienia i trzeci w swojej przebogatej karierze będzie jeździł z Żurawiem na plastronie. Podobno w innych klubach oferowano mu wyższe stawki, ale wybrał Rzeszów.

Nicki, mimo że ma już swoje lata, bo urodził się 2 kwietnia 1977 roku, to wciąż kawał zawodnika. Znany jest z nieustępliwości i agresywnego stylu jazdy, nigdy nie odpuszcza. Zawsze był liderem swoich zespołów. Osiągnął w speedwayu tak dużo. Ten siedmiokrotny mistrz świata zdobywał dla Marmy Polskie Folie duże komplety, czy 18 punktów.

Ostatni sezon w barwach GKM Grudziądz miał słabszy, ale zapewnia, że czuje się na siłach, by wciąż walczyć z najlepszymi. Myślę, że „Dzik” w Rzeszowie, to bardzo dobry ruch. To bardzo dobra decyzja beniaminka po trzech dniach od wywalczenia w świetnym stylu awansu do 1. ligi.