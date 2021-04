Nie żyje kolejna osoba z Podkarpacia po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Zmarł mieszkaniec powiatu stalowowolskiego

Podczas środowej konferencji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odniósł się do szczepień przeprowadzonych w zakładach pracy. Przekazano, że okolicach 10 maja ruszy akcja szczepień z udziałem wszystkich firm, które się na to zdecydowały.

- Będzie dostępny wzór dokumentu, jaki pracownik będzie musiał podpisać ze swoim pracodawcą przed poddaniem się szczepieniu. Najpóźniej w przyszłym tygodniu te szczegóły będą znane – odpowiedział Gowin. Przekazał także, że na razie nie jest przewidziane, by firmy poniżej 500 pracowników same przystępowały do tego programu.