Niedźwiadek Ada, który przebywa w Przemyślu, jest chory. Cześć ekspertów krytykuje jego odłów z lasu

Od poniedziałku mały niedźwiedź jest w ośrodku w Przemyślu. Mieszka w zaciemnionym, zaaranżowanym na zielono domku, wewnątrz jest odpowiednia temperatura. Bez dostępu człowieka i innych zwierząt.

- Sytuacja nie wygląda za dobrze. Ma drgawki, nie potrafi dojść do jedzenia. Zastanawiamy się, czy podchodzi do jedzenia na węch, czy coś widzi. Może mieć zaburzenia widzenia. Na plus jest to, że zjada sam, nie trzeba go karmić. Dostał drugą dawkę leków, działających na układ nerwowy. Czekamy - mówi lek. wet. Radosław Fedaczyński z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.