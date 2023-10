Niedźwiadki Chemart po raz pierwszy! Historyczna wygrana przemyskiej drużyny

Po wyrównanej I kwarcie nadsańska drużyna odskoczyła od rywala, długo utrzymywała zaliczkę w granicach 10 punktów, jednak finisz drugiej odsłony należał do katowiczan, dlatego po 20 minutach przegrywali tylko 41:44.

W poprzednim sezonie Niedźwiadki przegrały z „poetami” wszystkie 4 mecze – tak w lidze, jak i w w finale fazy play off. Po trzech przegranych w tym sezonie akcje przemyślan stały nisko, faworytem byli Ślązacy, dlatego końcowy wynik, a szczególnie rozmiary zwycięstwa naszej ekipy trzeba uznać za sporą niespodziankę.

W baskecie nie takie zaliczki potrafiły wyparować w 10 minut, ale nie tym razem. Na początku IV kwarty dwa razy za 2 trafił Szymon Janczak (81:58) i, choć katowiczanie walczyli, ekipa Daniela Puchalskiego kontrolowała już mecz do końca.

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – Niedźwiadki Chemart Przemyśl 74:90 (18:22, 23:22, 17:33, 16:13)

Mickiewicz: Kłaczek 23 (2x3, 2 bl.), Heliński 10 (5 str.), Lewiński 0, Kuczawski 10 (1x3, 4 as., 5 str.), Chodukiewicz 5 oraz Wieczorek 15 (4x3, 5 as., 4 str., 2 prz.), Pietras 0, Nowak 2, Mroczek 0, Korczyk 3 (1x3), Żebrok 1, Krzymiński 5 (1x3).

Trener Łukasz Szczypka.

Niedźwiadki Chemart: Serwański 4 (4 as.), Chrabota 2 (4 as.), K. Majka 10 (1x3, 8 as., 4 str.), Rompa 9 (1x3), Egner 16 (11 zb., 3 str.) oraz Skubiński 0, Uberna 4, Marek 2, Janczak 18 (10 zb.), Sinadinović 6 (2x3), Puchalski 19 (1x3, 3 prz.). Trener Daniel Puchalski.