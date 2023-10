Orlen Basket Liga. Trener Sewertronics Sokoła Łańcut Marek Łukomski: Mieliśmy siedmiu, a w zasadzie sześciu zawodników…

Ze swoim podopiecznym zgodził się trener sokołów Marek Łukomski.

- Pierwsza połowa dobra z naszej strony na pewno natomiast w drugiej połowie, w trzeciej kwarcie Start odjechał nam celnymi rzutami za trzy punkty i nie mogliśmy troszeczkę się pozbierać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tej krótkiej rotacji my mamy problem z tym, żeby zmienić rytm obrony, rytm meczu, bo jeżeli mamy siedmiu zawodników, a właściwie sześciu, bo Biram był po anginie, to było nam ciężko zareagować choć w jakiś sposób się staraliśmy natomiast przy takiej dużej przewadze potem ciężko nam jest się odbić. Na pewno to jest nasz dużym problem już w drugim meczu, że ta przewaga się powiększa natychmiastowo i ciężko nam później wrócić do meczu. Też nam nie pomagał w drugiej połowie brak skuteczności za trzy punkty, bo w całym meczu trafiliśmy tylko cztery „trójki” i wszystkie w pierwszej połowie