Niższe ligi na Podkarpaciu wróciły do gry. Pierwszy mecz za nami, kolejne już w środę

Pierwszą bramkę po lockdownie zaliczył Albert Jarosz, było to w 30. minucie meczu. Później ten sam zawodnik trafił do siatki drugi raz, a kolejne trafienia dokładali jego koledzy.

W bramce Jedności Niechobrz zadebiutował m.in. nowy bramkarz Kamil Kopyto. Choć nie może on zaliczyć tego debiutu do najbardziej udanych, bo aż cztery razy musiał wyciągać piłkę z własnej bramki, to pozytywnym akcentem w jego występie jest z pewnością obroniony rzut karny.

Niestety równie mało powodów do radości mają też inni piłkarze Jedności, bo mimo kilka dogodnych sytuacji nie zdołali strzelić nawet honorowego gola.

Jedność Niechobrz – KS Zaczernie 0:4 (0:2)

Bramki: 0:1 Jarosz 30, 0:2 Jarosz 42, 0:3 Cieśla 51, 0:4 Walicki 75.