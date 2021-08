Nowe inwestycje kolejowe w Przemyślu, Żurawicy, Medyce i Hurku [ZDJĘCIA]

PKP PLK wybudują nowy przystanek w Przemyślu, na trasie kolejowej Kraków Główny – Medyka (nr 91). Dodatkowy obiekt powstanie przy ul. Lwowskiej, koło centrum handlowego.

Wiadomo, jak będzie wyglądał. Jednokrawędziowy peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Zaplanowano też stojaki rowerowe. Z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami poruszania się przewidziano pochylnie, system elementów ostrzegawczych i ścieżek prowadzących oraz informacje w alfabecie Braille’a.

– Budowa dodatkowego przystanku w Przemyślu oraz nowych peronów na stacjach Hurko i Medyka to kolejne elementy przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Realizując wielomiliardowe inwestycje w ramach KPK, nie zapominamy o inwestycjach, które bezpośrednio przybliżają kolej społecznościom lokalnym. Realizacja tych przedsięwzięć jest kierowana do polskich przedsiębiorców, którzy są w stanie sprostać inwestycjom o wartości pomiędzy kilka a kilkanaście milionów zł. Wszystko to w ramach Programu Przystankowego, z którego polski rząd wybuduje i zmodernizuje przystanki kolejowe za łączną kwotę 1 mld zł – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.