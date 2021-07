Nowe kluby w niższych ligach. Te zespoły wracają lub rozpoczynają przygodę z klasami O, A, B

NOWE Z tego systemu korzysta policja. Czy kierowcy mają się czego obawiać?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przygotował rozwiązanie informatyczne, które umożliwia wymianę danych między policją a ubezpieczycielami w trybie online. Co zapewnia to rozwiązanie?