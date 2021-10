Nowe taryfy za wodę i ścieki na terenie Sanoka. Możliwe są też zmiany w naliczaniu opłat za odpady komunalne

Nowe taryfy weszły w życie z dniem 1 października. Opłata za wodę i za odprowadzanie ścieków w Sanoku wzrośnie nieco ponad 1 zł za m3.

Do tej pory mieszkańcy Sanoka płacili 11,96 zł brutto za m3 wody oraz za odprowadzanie ścieków. Były to odpowiednio kwoty 6,03 zł i 5,93 zł.

Obecna taryfa przewiduje, że za wodę sanoczanie zapłacą 6,57 złotych, a za odprowadzenie ścieków 6,44 zł. Daje to w sumie kwotę 13,01 zł za m3. Od wszystkich podanych kwot należy odliczyć dopłaty miasta dla mieszkańców. Na razie nic nie wskazuje na to, by zostały one zmienione. Ostatecznie mieszkańcy otrzymają rachunek w wysokości 12,09 zł/m3.