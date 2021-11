Nowoczesny biurowiec Asseco Poland podkarpacką budowlą roku [ZDJĘCIA Z GALI]

Wyniki 22. już Konkursu Budowa Roku Podkarpacia ogłoszono w piątek 19 listopada w rzeszowskiej siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W konkursie wzięły udział obiekty oddane do użytku w 2020 roku. Poszczególne stowarzyszenia branżowe nadawały nagrody w swoich kategoriach.

Kapituła złożona z członków wszystkich stowarzyszeń nagrodziła Grand Prix i tytułem Budowy Roku Podkarpacia 2020 nowy biurowiec Asseco Poland.

– Kapituła oceniła zarówno to, co budynek zawiera, jak i to, jak wygląda na tle miasta, jak się wpisuje w układ urbanistyczny Rzeszowa. Jest to bardzo nowoczesny budynek – mówi Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.