Nowy fotoradar w Brzeźnicy "złapał" już ponad 400 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość

Ograniczenie prędkości na tym odcinku to 50 km/h. Jak pokazują statystyki, umiejscowienie go przy właśnie tej drodze to bardzo dobra decyzja.

- W sposób znaczący nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na głównej drodze w Brzeźnicy. Przejeżdżając wielokrotnie tą trasa w ciągu dnia, obserwuję jak wielu kierowców zwalnia. W ostatnim czasie nie spotkałem się, by ktokolwiek łamał w tym miejscu przepisy. Być może dotyczy to godzin wieczornych, skoro fotoradar odnotował tak dużą ilość osób, które przekroczyły obowiązujący nakaz prędkości. Przyznam szczerze, że jestem tym faktem zaskoczony - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Jan Halwa, radny Gminy Dębica, na co dzień mieszkaniec Brzeźnicy.