Nowy rok szkolny na Podkarpaciu w trybie stacjonarnym. Szczepienia dzieci i młodzieży są dobrowolne

- Poprosiliśmy dyrektorów szkół, aby w najbliższych tygodniu zorganizowali cykl spotkań z rodzicami, aby zachęcić ich do tego, aby sami się zaszczepili, jak również, by zdecydowali się na zaszczepienie dzieci powyżej 12 roku życia. W miarę możliwości i zainteresowania lokalnej społeczności będziemy organizowali punkty mobilne szczepień w okolicy szkoły adekwatnie do możliwości i oczekiwań społeczności lokalnej - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.