Obyło się bez tragedii, ale było blisko. Mieszkaniec Lutowisk apeluje do policji i włodarzy gmin

- Odruchowo zamknąłem oczy. Po chwili je otworzyłem i zobaczyłem rozbitą szybę. Uświadomiłem sobie, że właśnie minąłem się z ciężarówką wiozącą tłuczeń z kamieniołomu - relacjonuje mężczyzna.

Od razu zrozumiał, co się stało. Postanowił więc zawrócić i zatrzymać pojazd.

- Oczywiście, jak wielu kierowców „łódek” jeżdżących po kruszywo do kamieniołom ZPK Czarna, ten też w pośpiechu nie zabezpieczył płachtą przewożonego ładunku - kontynuuje mieszkaniec Lutowisk.

Kierowca ciężarówki nie był świadomy zdarzenia, do którego się przyczynił, ale pośpieszył z przeprosinami.

- Od kilkunastu lat przejeżdżam tą trasą, to do pracy, to z dziećmi do szkoły. Wielokrotnie widziałem wyskakujące z ciężarówek „kamyczki” i jak większość jeżdżących codziennie tą drogą rzucałem pod nosem soczyste obelgi na kierowców ciężarówek. I na tym się kończyło, ale teraz uświadomiłem sobie, jakim zagrożeniem jest taki „kamyczek” z niezabezpieczonego ładunku - dodaje mężczyzna. - Ten, sądząc po uszkodzeniu na szybie, miał nie więcej niż 4 cm średnicy i gdyby nie to, że odbił się od wtopionej w szkło metalowej siateczki ogrzewania szyby to wpadłby do środka i zatrzymał się na głowie mojego synka, którego właśnie wiozłem z przedszkola do domu. Gdyby kamień był trochę większy przebiłby się przez wszystko, łącznie z głową mojego dziecka.