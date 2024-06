Rozgoryczenie w Dynowie. Posterunek zawodowej straży pożarnej został zlikwidowany

Smutek w Dynowie

Burmistrz Frańczak nie zgadza się z decyzją likwidacji posterunku. Uważa, że to nie władze straży zdecydowały o tym, te decyzje zapadły na wyższym szczeblu politycznym poprzedniej ekipy rządzącej.

Burmistrz twierdzi, że lokalizacja jednostki PSP w Dynowie jest bardziej racjonalna, ponieważ przez to miasto i gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie, gdzie dochodzi do wypadków. Dodatkowo niewielka odległość do Domaradza, gdzie ma przebiegać droga ekspresowa S19, też jest atutem za lokalizacją w Dynowie.