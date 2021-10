Ogromne zainteresowanie festiwalem startupów. Zgłoszono ponad 140 projektów na Carpathian Startup Fest 2021

- Udział w CSF21 zgłosiło ponad 140 projektów będących na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłów, przez start-upy, aż po scale-upy. Natomiast spodziewaliśmy się, że w tym festiwalu weźmie będzie około 50. projektów. Dlatego jesteśmy mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem tym wydarzeniem. Co nie mniej ważne, blisko 20 funduszy inwestycyjnych także zadeklarowało uczestnictwo w festiwalu dla startupów. Świadczy to o tym, że na Podkarpaciu dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość i jest też miejscem, gdzie inwestorzy szukają okazji do robienia biznesu