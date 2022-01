Opinie po meczu ŁKS Łódź - Developres Rzeszow: Jest niespodzianka, bo z ŁKS-em zawsze były ciężkie mecze

Anna Stencel - Developres Rzeszów

Jelena Blagojević - Developres Rzeszów

Martyn Grajber - ŁKS Commercecon Łódź

Myślę, że jesteśmy dużo lepszym zespołem niż ten wynik, który dzisiaj osiągnęłyśmy, ale samo mówienie o tym nie wystarczy. Musimy zrozumieć, że jeśli do pewnych rzeczy nie podejdziemy inaczej, to tak nasza gra będzie wyglądać. To jest takie przeplatanie, raz dobre mecze, raz słabe. Nie jest to problem naszych umiejętności tylko raczej głowy. Musimy do pewnych rzeczy inaczej podejść. Wymagam tego od zespołu i samej siebie. Dziękuję kibicom za doping, bo był fantastyczny i gdybyśmy tylko go wykorzystały, to wynik mógłby wyglądać inaczej. Ale to my musimy ogarnąć to, co się dzieje na boisku, na "pomarańczowym".