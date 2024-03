Ostatnio do kadry dołączyły dwie zawodniczki - planujecie jeszcze jakieś transfery? Nie, natomiast chciałbym podkreślić, że w okresie zimowym jest bardzo trudno o wzmocnienia ze względu na zobowiązania zawodniczek z danym klubem, dlatego tym bardziej się cieszę, że Kasia i Wiktoria dołączyły do nas.

Jakieś dylematy co do podstawowej 11 na niedzielę jeszcze są czy wszystko już poukładane w głowie?

Przemyślenia będą zawsze, ponieważ każda zawodniczka swoją postawą, swoją praca zasługuje, aby wystąpić w pierwszym składzie. Natomiast mamy tylko jedenaście miejsc i z ogromnym żalem część zawodniczek musi pozostać rezerwowa. A wiem jakie to jest nieprzyjemne dla zawodniczki bycie zmienniczką i oczekiwanie na swoją szansę. Jednak wracając do pytania - tak, na mecz ze Skrą jest już wszystko poukładane.