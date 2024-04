Orlen Basket Liga. Jeszcze nie wszystko stracone - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut walczy

To było bardzo emocjonujące widowisko, które trzymało w napięciu do samego końca. Ostatecznie faworyzowany Trefl Sopot pokonał Muszynianka Domelo Sokoła Łańcut, ale łańcucianie na pewno zasłużyli na…

Trener Sokoła Marek Łukomski jest świadomy tego, że mecze u siebie trzeba na pewno wygrać.

- Potrzebujemy zwycięstw z Arką i GTK u siebie. Jeśli to się wydarzy, a głęboko w to wierzę, to potrzebujemy jednego ekstra zwycięstwa. Ja w to wierzę, że jest szansa cały czas

- zauważa

To ekstra zwycięstwo na wyjeździe by się przydało, ale przy bardzo szczęśliwym zbiegu wydarzeń może się nawet bez niego obejść choć rzeczywiście lepiej się na to nie nastawiać.