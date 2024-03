Sokół Łańcut przystąpił do pierwszego spotkania po pucharowej przerwie ponownie osłabiony, bo w starciu ze Spójnią zabrakło kontuzjowanego Artura Łabinowicza i Tylera Cheese'a, który jeszcze nie doszedł do pełni dyspozycji po kontuzji. Obie drużyny zaczęły od celnych "trójek" - dla Sokoła trafił Gomez, a chwilę potem odpowiedział Daniels. Potem gra lepiej układała się miejscowym, bo byli skuteczniejsi w każdym elemencie gry. Zamiast jednak się poprawiać, to sokołom statystyki się pogarszały i rywal uciekał - pierwsza kwarta zakończyła się wygraną Spójni 25:12 i trudno się dziwić - skuteczność z gry łańcucian wynosiła zaledwie 21%... Kolejna odsłona jednak nie przynosiła raczej zmiany obrazu gry - Spójnia zaczęła układać ten mecz pod siebie i w połowie II kwarty po trafieniu Brenka prowadziła już nawet 20 punktami (34:14) - sokoły do połowy tej odsłony rzuciły... 2 punkty. Wreszcie niemoc "trójką" przełamał Struski, trafił też Kemp, ale to wciąż było mało, by złapać jakiś kontakt z gospodarzami. W efekcie Sokół przegrał II kwartę w podobnych rozmiarach i do przerwy miejscowi prowadzili wyraźnie 49:28.