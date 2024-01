Na początku spotkania sokoły pokazały, że potrafią być skuteczne zza łuku - trafiali Struski, Łabinowicz, a także Gomez. Gospodarze jednak nie pozostawali w tyle i momentalnie odrabiali dystans - na linii rzutów osobistych nie zawodził Rakocević, a celnymi "trójkami" popisał się Kikowski. Im bliżej było połowy I kwarty, tym lepiej jakby radzili sobie zielonogórzanie, którzy uciekli na 6 punktów. Wtedy o czas poprosił trener Sokoła Marek Łukomski. Wtedy też na parkiecie po raz pierwszy pojawił się Delano Spencer, który tym meczem powracał do Sokoła. Niewiele to jednak zmieniło i kilkupunktowe prowadzenie Zastalu wciąż się utrzymywało. Na początku II kwarty znowu skuteczniejsi byli gospodarze i po trafieniach Halla i Horne'a znowu uciekli na 9 punktów (29:20). Sokół jednak ponownie szybko się obudził i doskoczył na 4 punkty (29:25). Łańcucianie byli już nawet tylko punkt za rywalami, ale wciąż nie mogli wrócić na prowadzenie. Ostatecznie Zastal schodził na przerwę z 6-punktowym prowadzeniem. Sokół poprawił skuteczność z gry, ale tym razem trochę do życzenia pozostawiały rzuty osobiste (Zastal 90% - Sokół 60%).

Początek drugiej połowy nie był najlepszy w wykonaniu obu zespołów, bo brakowało skuteczności - można jednak powiedzieć, że była równowaga, bo gdy mylił się Sokół, to mylił się i Zastal, a z kolei na celne rzuty gości odpowiadali natychmiast gospodarze, więc w wyniku meczu większych zmian nie było. Z czasem jednak jakby lepszy rytm w ataku łapał Sokół, który częściej trafiał. Na niespełna 5 minut przed końcem III kwarty Łabinowicz celną "trójką" doprowadził do remisu (po 56). Na 3 minuty przed końcem tej odsłony Sokół objął w końcu prowadzenie - gdy za trzy trafił Nwamu było 61:58. Szybko jednak wyrównał Hall i do końca trwała zażarta walka. Przed ostatnią kwartą miejscowi prowadzili tylko 2 punktami. Już w pierwszej minucie gry ostatniej odsłony Sokół ponownie wyrównał po celnej "trójce" Nwamu. Jednak dzięki dobrej skuteczności z dystansu Woronieckiego Zastal znowu uciekł na 4 punkty (76:72). Żadna z drużyn nie chciała ustąpić, ale to jednak miejscowi długo byli o krok z przodu. Sokół ponownie wyrównał na trzy i pół minuty przed końcową syreną. Ostatnie momenty meczu były już bardzo nerwowe... Mylili się i jedni, i drudzy. Na 46 sekund przed końcem gospodarzy na 2-punktowe prowadzenie wyprowadził Rakocević (86:84), a chwilę potem nie trafił za trzy Struski. Sokół miał jeszcze swoją szansę, ale sytuacji nie wykorzystali też Gomez i Nwamu. Na tym jednak nie koniec emocji, bo jeszcze sekundę przed końcem mógł wyrównać Kemp, ale też nie trafił...