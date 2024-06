Orzeł Przeworsk nie zawiódł i w sobotę fetuje awans do czwartej ligi

- Co do przyszłości jesteśmy po słowie z paroma zawodnikami i jestem dobrej myśli, że uda się sprowadzić zawodników, którzy wzmocnią skład i nie będziemy drużyną „do spadku” jak to Orzeł miał w zwyczaju ostatnimi sezonami tylko dążymy do tego i na pewno będzie nas stać na to sportowo, aby być w górnej części tabeli w nadchodzącym sezonie. Co do roszad w aktualnym składzie narazie tzw. „cisza posezonowa”, wszystkiego Państwo będziecie dowiadywać się na bieżąco kto odchodzi, a kto zostaje