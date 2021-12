Ostrzegamy! Szukasz w ten sposób pracy? Możesz znaleźć kłopoty

Dane statystyczne mówią, że tylko w III kwartale br. codziennie w ten sposób dochodziło do 25 prób kradzieży tożsamości i usiłowania wyłudzeń na łączną kwotę 931 tys. zł.

SMS premium - to metoda wyłudzania pieniędzy przez oszustów. Podejrzane wiadomości trafiają na telefony Polaków. Na przestrzeni lat zmieniają się jedynie metody znajdowania ofiar na bardziej subtelne…

Jak to działa?

Ogłoszenia pojawiają się zwykle w lokalnych portalach ogłoszeniowych, bo administratorzy takich nie przywiązują większej wagi do ich wiarygodności. A ogłoszenie dla nieostrożnego wydaje się być wiarygodne, tym bardziej, jeśli zawiera nazwę dużej, międzynarodowej firmy. Do tego wysokie zarobki, małe wymagania, nie dość precyzyjnie określony zakres obowiązków („stwórz swój team, zarabiaj ponadprzeciętnie”) zachęcają, by wysłać swoje CV.