Owczarek Koko nie dała szans przemytnikowi. Na granicy w Korczowej wykryto przemyt prawie 800 paczek papierosów [ZDJĘCIA]

Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżającego do Polski busa na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

Pojazd został prześwietlony urządzeniem RTG. W rewizji pomagała także Koko - owczarek belgijski Malinois, wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych.

- Okazało się , że w podłodze pojazdu znajduje się specjalna skrytka, w której funkcjonariusze znaleźli 828 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar trafił do magazynu depozytowego, a podejrzany o przemyt 47-letni obywatel Ukrainy wpłacił 10 tys. zł. na poczet grożącej mu kary - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

KAS zwróciła się także do Straży Granicznej o zobowiązanie Ukraińca do powrotu do kraju. Decyzja zakazująca kierowcy ponownego wjazdu na terytorium RP i obszaru Schengen została wydana na okres trzech lat.