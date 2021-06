Paweł Zatorski pożegnał się z Zaksą. Otwarta droga reprezentacyjnego libero do Asseco Resovii

Paweł Zatorski do ZAKSY dołączył przed sezonem 2014/15 i przez siedem kolejnych sezonów bronił barw tego klubu. W tym czasie kędzierzynianie zdobyli trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019), dwa wicemistrzostwa (2018, 2021), trzy Puchary Polski (2017, 2019, 2021), dwa Superpuchary (2019, 2021) oraz triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów (2021).

– Wygraliśmy chyba wszystko, co w tym czasie było do wygrania, w męskiej siatkówce klubowej. Oczywiście mieliśmy potknięcia, pokazywaliśmy ludzką twarz w wielu momentach. Pokazywaliśmy, że również popełniamy błędy, potrafimy przegrać, ale co najważniejsze w tym wszystkim trzymaliśmy się razem, zawsze potrafiliśmy być wobec siebie w porządku i wspierać się w tym wszystkim, a nie obarczać się odpowiedzialnością – powiedział - cytowany na stronie internetowej Zaksy - najlepszy libero w Polsce, dla którego rozstanie z Zaksą jest zamknięciem ważnego etapu zwieńczonego wygraną w rozgrywkach Ligi Mistrzów