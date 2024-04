PGE Rysice Rzeszów nie chcą już jechać do Bielska. Rywalki wciąż liczą na awans [OPINIE

Było to dla nas bardzo ciężkie spotkanie. Horror w pierwszym secie, bo zaczęłyśmy go bardzo źle. W kolejnych setach nie zawsze miałyśmy dobre początki. Jestem mega dumna z drużyny, że wyciągnęłyśmy te wyniki, te przewagi drużyny z Bielska. Plus jest taki, że ten pierwszy mecz po bardzo ciężkiej walce jest dla nas. W piątek gramy kolejny, ale u nas. Myślę, że jest to dla nas bardzo duży plus, że gramy u nas, przy naszych kibicach, w naszej hali, bo hala Pod Dębowcem jest dosyć specyficzna. Jesteśmy bardzo zmęczone, ale nie możemy się doczekać drugiego spotkania w piątek. Potrafimy walczyć do końca. Nie boimy się nikogo i niczego. Wierzymy w siebie nawzajem, i mam nadzieję, ze kolektyw, który stworzyłyśmy, będziemy jeszcze ulepszać do końca tego sezonu