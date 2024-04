PGE Rysice zrobiły ważny krok do wielkiego finału. Rzeszowianki po pełnym dramatyzmu meczu pokonały 3:2 BKS Bostik ZGO Bielsko - Biała

Gra obu drużyn falowała. Były świetne akcje i błędy. Rzeszowianki w pierwszym secie przegrywały 6:11, ale szybko wróciły do gry i wygrały zdecydowanie tę partię. W drugiej i trzeciej odsłonie świetnie grały gospodynie i prowadziły w meczu 2:1. Rysice nie spasowały, zaczęły grać swoją siatkówkę, poprawiły jakość w ataku i doprowadziły do tie-breaka, a w nim pewnie zwyciężyły.

Seria Amandy Coneo

Dwa razy BKS

Trzeciego seta koncertowo od 8:0 zaczęły gospodynie. Nowicka zagrywała, a jej koleżanki punktowały. Rzeszowianki nie dosyć, że słabo przyjmowały, to nie kończyły ataków. Ann Kalandadze raz po raz musiała się mierzyć ze skutecznym blokiem z Bielska-Białej. Po bloku Borowczak Rysice przegrywały 2:10. Zmniejszały straty (10:6, 11:8, 14:12, 16:14 as Anny Obiały). BKS po zastawach Pacak przeważał 20:15. Laak podwyższyła na 21:16, a Borowczak na 22:16. Zawodniczka ta postawiła kropkę nad „i”.

Wróciły inne Rysice

Czwarty set była dla Rysic walką o pozostanie w meczu. Zabrały się za grę, poprawiły jakość w ataku i bloku. Po 5-punktowej serii uciekły miejscowym na 11:5. BKS nie odpuścił. Zdobył cztery punkty z rzędu i zmniejszył straty do dwóch oczek (9:11). Bidias zagrywała, a Coneo i Kalandadze słabo przyjmowały. Coneo dwa razy nie trafiła w boisko. Seria punktów z rzędu miejscowych zwiększyła się do siedmiu i wyszły one na prowadzenie (12:11). Po kolejnym bloku BKS przeważał 17:14. Rysice poderwały się do walki. Kalandadze zagrywała. Orvosova kończyła ataki (20:17). Rzeszowianki uciekały, a bielszczanki goniły. Coneo dała swojej drużynie piłkę setową, a Anna Obiała zagrywką zdobyła 25. punkt. O wygranej na otwarcie półfinału zadecydował tie-break.