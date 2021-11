PGNiG Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław pokonał Młyny Stoisław Koszalin [RELACJA]

Początkowe minuty były bardzo nerwowe z obu stron. Przyjezdne dwa razy zgubiły piłkę, zaś rzutu karnego nie wykorzystała Magda Balsam. Po pięciu minutach miejscowe prowadziły 2:0 po dwóch bramkach Aleksandry Zimnej. Młyny opanowały nerwy i po kilku następnych minutach doprowadziły do remisu po dwa. Kolejne minuty najlepsze w wykonaniu Eurobudu nie były. Nasz zespół nie potrafił wykorzystać gry w przewadze i po chwili przegrywał już 3:6, zaś po okresie dobrej gry Pauli Mazurek i Żanety Lipok, przyjezdne odskoczyły na 12:8. W tym okresie z dobrej strony pokazała się też dobrze znana w Jarosławiu Martyna Żukowska, która po meczu gorąco dziękowała kibicom za wspaniałe jej przyjęcie. W końcówce pierwszej połowy, czarno-niebieskie troszkę poprawiły grę i na przerwę zeszły ze stratą trzech bramek.

Pierwszy kwadrans po przerwie nie zapowiadał końcowego triumfu gospodyń. Gra była szarpana a Młyny utrzymywały dwu, trzy bramkową przewagę. Ostatni kwadrans jednak odmienił losy meczu. Ambitna, z wielkim zaangażowaniem gra miejscowych przyniosła efekt. Wpierw serią trzech bramek z rzędu popisała się Joanna Gadzina (najlepsza zawodniczka meczu). O zdobywaniu bramek przypomniały sobie Aleksandra Zimny i Ivona Mrden, co przełożyło się w 50 minucie na prowadzenie Eurobudu 21:18. Młyny jednak nie poddały się i w kolejnych minutach doprowadziły do remisu. Końcówka należała jednak do naszego zespołu. - W pewnym momencie przestaliśmy rzucać z drugiej linii. Szukaliśmy gry do koła, ale tam było bardzo ciasno. Traciliśmy wtedy piłki, przez co rywalki wyprowadzały kontrataki. W pewnym momencie chyba zabrakło dziewczynom odwagi, żeby rzucić z drugiej linii, zaczęliśmy grać inaczej i to zaważyło na wyniku. - utyskiwał po meczu trener Młynów, Waldemar Szyfalski. Dwoma świetnymi interwencjami po pisała się Jeleny Djurasinović, a do bramki rywalek trafiła Katarzyna Kozimur i zespół z miasta nad Sanem, mógł cieszyć się z ligowego zwycięstwa. Był to zarazem ostatni ligowy mecz w roku 2021.Teraz nastąpi przerwa w rozgrywkach spowodowana udziałem naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata.