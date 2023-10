Pięć osób rannych w wypadku na obwodnicy Mielca. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Trzyna

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w poniedziałek, po godz. 15, na obwodnicy Mielca. Do zdarzenia z udziałem trzech samochodów osobowych doszło na drodze wojewódzkiej nr 985, w rejonie skrzyżowania z drogą, w kierunku miejscowości Szydłowiec. 5 osób trafiło do szpitala, jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.