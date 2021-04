Pierwsze komunie na Podkarpaciu. Rodzice, dzieci i restauratorzy czekają na ostateczne decyzje

Zazwyczaj na Podkarpaciu I Komunie odbywały się w majowe niedziele. W tym roku wypadają one 2, 9, 16, 23 i 30 maja. W niektórych parafiach zaplanowane są one jednak na 6 czy 13 czerwca.

- Termin uroczystości komunijnej syna już za dwa tygodnie, a my nadal nie wiemy, czy dojdzie on do skutku - denerwuje się pani Magdalena z Rzeszowa. - Denerwują się też dzieci. Ciągle pytają, kiedy będzie ten ważny dla nich dzień. Chcą zaprosić już dziadków, chrzestnych, a tutaj wszystko pod dużym znakiem zapytania. Nawet zaproszeń nie można wysłać czy zawieźć. Dzieci nie rozumieją do końca tego zamieszania i moim zdaniem niepotrzebnie cierpią.