Piłka nożna. Piłkarze PGE Stali Mielec przeszli test mleczanowy profesora Jastrzębskiego

Na podstawie testów badane jest stężenie mleczanu we krwi, tętno progowe i progowa prędkość każdego zawodnika. Po każdej z serii zawodnicy odpoczywają około 5 minut.

W tym czasie obliczany jest wskaźnik restytucji, czyli to, jak szybko organizm regeneruje się po wysiłku.

- Testy pozwolą nam określić indywidualne progi tlenowe poszczególnych zawodników i określić prędkości progowe. Dzięki temu będziemy mogli zindywidualizować pracę każdego zawodnika, co pomoże nam lepiej przygotować zawodników do zbliżających się spotkań ligowych. Każdy zawodnik będzie miał wytyczoną ścieżkę, którą będzie podążał i będzie to ścieżka całkowicie indywidualna - powiedział Krzysztof Kapelan, trener przygotowania motorycznego.

- Obliczamy tutaj progi przemian beztlenowych, szczególnie dotyczące tętna, które później jest wykorzystywane w indywidualizacji szkolenia podczas treningu, ale też odniesienie co się dzieje w meczu z zawodnikiem, jeśli zakładamy sport testery. Trener jeśli zna prędkość biegu przy progu beztlenowym zawodnika, jest w stanie ocenić na jakiej intensywności pracował podczas treningu czy też podczas meczu. Jest to bardzo ważny próg, bardzo ważny wskaźnik, dzięki któremu możemy indywidualizować obciążenia dla zawodników - wyjaśnił prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski.