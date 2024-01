Piłka ręczna Puchar Polski. Handball JKS Jarosław wygrywa w Radomiu i gra dalej

PreZero APR Radom - Handball JKS Jarosław 24:25 (15:14)

Handball JKS: Kordowiecka, Kubisztal, Musakova – Szczotka, Guziewicz 2, Dmytrenko 7, Leśniak 2, Galas, Matuszczyk 1, Hawryluk, Kostuch 3, Byzdra 2, Luberecka, Skubacz 5, Struzik 3, K. Kozimur. Trener Michał Kubisztal.

Sędziowali Jarzynka i Siedlarz (Kraśnik)

Kary: 4 i 4 min

Widzów: 150.

Gospodynie przez całą pierwszą połowę nie pozwoliły jarosławiankom na objęcie prowadzenia. Jednakich przewaga maksymalnie wynosiła dwie bramki, co zapowiadało wielkie emocje po przerwie. W 44 minucie miejscowe prowadziły 22:18 i od tego momentu jarosławski zespół widząc, że w Radomianki mają wielką ochotę na wyeliminowanie JKS-u, włączył drugi bieg. Z każdą minuta mozolnie zbliżał się do gospodyń, by w końcu w 54 minucie po bramce Sylwii Matuszczyk doprowadzić do wyrównania. Chwilę później 25 bramkę zdobyła Sandra Guziewicz i czarno-niebieskie wyszły na prowadzenie. Ostatnie pięć minut było bardzo emocjonujące. Każda ze stron miała swoje szanse na zdobycie bramki, jednak mimo okazji, żadnej ze stron nie udało się trafić i tym samym JKS wywalczył awans do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Pozostałe mecze:

Dziewiątka Legnica – Urbis Gniezno 16:47 (4:23);

SPR Gdynia - Młyny Stoisław Koszalin 22:33 (12:12);

Enea Poznań - Start Elbląg 28:35 (10:19);

Ruch Chorzów - KPR Kobierzyce 18:47 (9:21);

Energa Kalisz – Piotrcovia 22:29 (10:13).