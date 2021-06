Piłkarska środa [16 czerwca]. Grają okręgówki i klasy A

NOWE Euro 2020. Antonio Rüdiger ugryzł Paula Pogbę podczas meczu Francja - Niemcy. Później go przeprosił

Euro 2020. Paul Pogba był nie do zatrzymania w meczu Francja - Niemcy (1:0) i zasłużenie otrzymał najwyższe noty od dziennikarzy. Pilnujący go Antonio Rüdiger uciekał się do różnych sposobów, by zatrzymać akcje albo przynajmniej wyprowadzić z równowagi. Tuż przed przerwą jednak zupełnie przesadził.