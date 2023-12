Piłkarz z Jasła dał zwycięstwo FC Red Bull Salzburg. We wtorek Kamil Piątkowski znów zagra w Lidze Mistrzów? [WIDEO]

Piątkowski, mający za sobą trzy występy w seniorskiej reprezentacji Polski i wyjazd z kadrą Paulo Sousy na Euro 2020 (gdzie ostatecznie nie wyszedł na boisko) w czerwcu wrócił do Salzburga po kilkumiesięcznym pobycie na wypożyczeniu w KAA Gent. Do belgijskiego klubu trafił na odbudowanie formy po kontuzjach, które wyhamowały jego dynamicznie rozwijającą się karierę. Pech, prześladujący jaślanina niemal od początku jego zagranicznych wojaży po opuszczeniu w 2021 r. Rakowa Częstochowa szybko znów dał o sobie znać. Gdy w marcu br., po dobrych występach w Jupiler League i europejskich pucharach "Piona" cieszył się już z powrotu do drużyny narodowej, ówczesny opiekun biało-czerwonych Fernando Santos musiał skreślić obrońcę z listy powołanych z powodu... kolejnego urazu, który złapał. Kilka miesięcy wcześniej, również w następstwie problemów zdrowotnych zawodnika ominął mundial w Katarze.