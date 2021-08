Piotrkowianin lepszy w sparingu od SPR-u Stali Mielec. W piątek mecz z Tarnowem

Bardziej wyrównana była druga połowa. Niestety nie pozwoliło to biało-niebieskim odrobić strat, co w rezultacie dało wynik końcowy 31:26.

- Ogólnie bardzo dobre granie. Drużyna z Piotrkowa zagrała bardzo dobry mecz, szczególnie twardo w obronie. Czasami brakowało mi tej agresywności w poczynaniach naszej defensywy. Musimy na to zwrócić uwagę – mówi Rafał Gliński, trener Stali. - Z biegiem czasu zmieniało się to, ale trzeba pamiętać, że mecz trwa 60. minut i przespanie któregokolwiek jego fragmentu, może mieć duży wpływ na wynik. Trzeba wyciągnąć wnioski. To kolejny sparing i lekcja dla nas do analizy. Małymi krokami idziemy do przodu.