Rafał Gliński, trener SPR Stali Mielec: Wkrótce powinniśmy być w komplecie

Trzy porażki i remis to bilans popularnych „Czeczeńców” w przedsezonowych sparingach. W swoim ostatnim teście Stal zremisowała u siebie z Energą MKS-em Kalisz po 26, ale nowy trener Rafał Gliński nie miał do dyspozycji kilku graczy. Mimo to wynik można odebrać za pozytyw.

- W tym okresie, w którym jesteśmy, nie patrzę na wynik i dla mnie, to drugorzędna sprawa – mówi Gliński. - Skupiam się na zespole, na tym co robi dobrze, a co źle i co jest jeszcze do poprawy. Oczywiście wychodzi się na parkiet, żeby wygrywać, nawet w sparingach, to normalna rzecz, ale powtórzę, teraz wynik nie jest najważniejszy. W meczu z Kaliszem było dużo pozytywów, fajnych zagrań, akcji i będziemy w przyszłości korzystać z tego co nauczyliśmy się. Wiele jednak zostało do zrobienia.