PKO BP Ekstraklasa. Adam Majewski, trener PGE Stali Mielec: Telefon z Mielca był dla mnie zaskoczeniem

Jakie są pana wrażenia po pierwszych treningach i meczu sparingowym ze Stalą Rzeszów?

Do meczu sparingowego odbyłem z zespołem jeden trening, no i rozegraliśmy ten mecz ze Stalą Rzeszów. Mimo że to było tylko spotkanie kontrolne z drużyną z niższej ligi, ale mającą określone aspiracje, możemy być zadowoleni. Dobrze to wyglądało z naszej strony, a mnie cieszy, że drużyna realizowała to, o czym mówiliśmy. Czeka nas jeszcze sporo pracy, bo jest trochę mankamentów. Teraz mamy obóz i to będzie czas, aby pewne rzeczy doszlifować. Patrzę na przyszłość optymistycznie.

Zdecydował się pan nie zmieniać taktyki, na którą stawiali trenerzy Leszek Ojrzyński i Włodzimierz Gąsior…

Wielkich zmian nie ma, ale zapewne będą pewne modyfikacje. Nie zawsze choćby będziemy grali na dwóch napastników. Wciąż będziemy natomiast kontynuować grę piątką obrońców.