PKO BP Ekstraklasa. Druga połowa była taka, że palce lizać, ale trener PGE Stali Mielec tonuje nastroje

Po pierwsze: stałe fragmenty

Kluczowe dla tego spotkania okazały się stałe fragmenty gry. To po nich mielczanie zdobyli trzy bramki w drugiej połowie. - Wiedzieliśmy o tym, że to mocna strona gospodarzy, uczulaliśmy na to naszych zawodników, ale nie wywiązaliśmy się z tego dobrze - powiedział Dariusz Żuraw, trener Zagłębia.