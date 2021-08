PKO BP Ekstraklasa. Oceny dla piłkarzy PGE Stali Mielec za mecz z Piastem Gliwice

NOWE ​Tour de Pologne pędzi na Podkarpacie i zostanie do środy. Niemiec zwycięzcą pierwszego etapu

Niemiecki kolarz Phil Bauhaus, po finiszu z peletonu, wygrał pierwszy etap 78 Tour de Pologne z Lublina do Chemła i został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej wyścigu. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski na mecie zameldował się na 10. miejscu miejsce. We wtorek etap nr 2 z Zamościa do Przemyśla. TdP na Podkarpaciu zostanie do środy kiedy to kolarze pojadą z Sanoka do Rzeszowa.