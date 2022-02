PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec chce się zrewanżować Górnikowi Zabrze

W Mielcu, w trakcie zimowej przerwy, najwięcej mówiło się oczywiście o odejściu Fabiana Piaseckiego. Po tym jak z drużyną pożegnali się także Aleksandyr Kolew i Maciej Jankowski, trener Majewski został w zasadzie bez napastnika. I jasne już jest, że do inauguracji nic się w tej kwestii nie zmieni.

- Liczę, że przed następnym spotkaniem będziemy mieli napastnika. Nie wiem, czy to będzie Fabian Piasecki, czy ktoś inny, natomiast rozważamy różne kandydatury i mam nadzieję, że to się wyjaśni. Nie tylko ja, ale wszyscy ludzie w Mielcu wiedzą, że potrzebujemy zawodnika do formacji ataku. Na ten moment zagramy z zespołem Górnika w innej konfiguracji, ale myślę, że też sobie z tym dobrze poradzimy