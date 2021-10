PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec chce sprawić, aby „Swojska Banda” nie złapała właściwego rytmu

PGE Stal Mielec w ostatnich trzech meczach ugrała siedem punktów i podskoczyła w ligowej tabeli na ósme miejsce. Co ważniejsze nad strefą spadkową ma aż osiem oczek przewagi, co jest kapitalnym kapitałem. Właśnie taką stratę do mielczan ma ich najbliższy rywal, a więc Warta Poznań.