PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec nadal szuka nowych zawodników. Przede wszystkim bramkarza i napastnika, ale rozmawiano też z pomocnikiem

To bardzo pracowity czas nie tylko dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego, ale również dla zarządu. Do tej pory wrzesień był miesiącem, w którym cała uwaga skupiała się już tylko na meczach i treningach. Teraz, ze względu na pandemię, okienko transferowe cały czas trwa, a to oznacza, że telefony włodarzy mieleckiego klubu są rozgrzane do czerwoności.

Cały czas trwają bowiem poszukiwania zawodników na kilka pozycji – przede wszystkim bramkarza oraz wysokiego i silnego napastnika. Być może jeszcze dynamicznego skrzydłowego, bądź ofensywnego pomocnika. W takich charakterze testowany zresztą był ostatnio wychowanek Pogoni Szczecin – Bartosz Boniecki. Z zespołem przepracował kilka jednostek treningowych i zagrał 45 minut w sobotnim sparingu z Wisłą Kraków.