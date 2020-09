PKO BP Ekstraklasa. Trwa ofensywa transferowa PGE Stali Mielec. Obrońca Wojciech Błyszko wypożyczony z Jagiellonii Białystok

Wojciech Błyszko urodził się 5 października 1999 roku w Drawsku Pomorskim. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Światowidzie Łobez, a następnie w Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin, z której 1 lipca 2015 roku trafił do drużyny Pogoni U19.

Po roku spędzonym w Szczecinie przeniósł się do Koszalina. 1 stycznia 2017 roku Wojciech Błyszko trafia do niemieckiej drużyny Eintracht Braunschweig U19. 6 września 2018 roku wraca do Polski i zasila szeregi Błękitnych Stargard. Niecały rok później przeniósł się do ekstraklasowej Jagielloni Białystok, gdzie rozegrał 4 spotkania i zdobył jedną bramkę. W żółto-czerwonych barwach Błyszko na boisku spędził 360 minut.

20-letni obrońca przechodzi do drużyny PGE FKS Stali Mielec na zasadzie transferu czasowego z opcją wykupu. Kontrakt obowiązywać będzie do końca sezonu 2020/2021. Występować będzie z numerem 15 na koszulce.