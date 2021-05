PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec nie otrzymała licencji na sezon 2021/2022

PLUS Jak Górski w debiucie ograł „pasiaków” z Resovii. To był rok 1937

Zanim Kazimierz Górski zapracował na miano najwybitniejszego trenera w dziejach polskiego futbolu, sam był piłkarzem. Jego karierę przyhamowała 2 wojna światowa, choć i wtedy Górski okresami miał kontakt z piłką. Po wojnie zdążył pograć w Legii Warszawa. Trafił nawet do reprezentacji Polski. Był to tylko epizod, w dodatku nieudany, niemniej powołanie go do drużyny narodowej dowodzi, że Kazimierz Górski potrafił wprawnie kopać futbolówkę.