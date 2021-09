PKO BP Ekstraklasa. Radomiak Radom najbliższym przeciwnikiem PGE Stali Mielec

Sternikiem Radomiaka Radom jest znany z telewizyjnych występów Sławomir Stempniewski. Sympatyczny Pan Sławek przez wiele lat był ekspertem w Canal+ ds. sędziowskich. Sam w przeszłości był arbitrem, a jako sędzia liniowy brał udział w meczach Ligi Mistrzów. W 2015 roku został prezesem zarządu i jednym z czterech udziałowców Radomiaka. Po jego awansie do PKO BP Ekstraklasy musiał zrezygnować ze współpracy z telewizją.

Jako datę powstania Radomiaka Radom uznaje się rok 1910, kiedy założone zostało Radomskie Stowarzyszenie Sportowe, które od roku 1921 funkcjonowało jako Radomskie Koło Sportowe. Po II wojnie światowej powstał Klub Sportowy Radomiak, a po fuzji w 1967 z RKS-em roku przejął jego tradycje. Radomianie pierwszy raz, i jedyny do tego sezonu, w najwyższej klasie rozgrywkowej występowali w sezonie 1984/1985. Przygoda ta potrwała tylko rok, a przez kolejne lata drużyna grała w niższych klasach rozgrywkowych, z 4-ligą włącznie. Na tym poziomie Radomiak grał jeszcze w sezonie 2008/2009. Od tego czasu zaczął się powolny marsz w górę, zakończony w poprzednim sezonie, kiedy okazał się najlepszy w Fortuna 1 lidze i po latach wrócił do ekstraklasy.

TRENER

Dariusz Banasik trenerem Radomiaka został przed sezonem 2018/2019. To pod jego wodzą drużyna najpierw awansowała na zaplecze ekstraklasy, a następnie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej prowadził zespoły Pogoni Siedlce, Zagłębia Sosnowiec i Znicza Pruszków. Karierę trenerską zaczynał natomiast w Legii Warszawa od trenowania jej rezerw oraz drużyny do lat 19.

FORMA

Radomianie pozytywnie zaskakują na początku sezonu. Już na dzień dobry bezbramkowo zremisowali w Poznaniu z Lechem, by osiem dni później pokonać przed własną publicznością Legię Warszawa. Łącznie, po rozegraniu siedmiu meczów, mają na swoim koncie 10 punktów, a czeka ich jeszcze zaległe spotkanie z Rakowem Częstochowa.