PKO BP Ekstraklasa. Włodzimierz Gąsior, trener PGE Stali Mielec: Cieszy mnie wynik oraz postawa drużyny

Legia Warszawa przyjechała do Mielca jako mistrz Polski, a w związku z tym wolne otrzymało już kilka ważnych piłkarzy. Nie należało jednak liczyć na zbytnią taryfę ulgową.

Jak się można było spodziewać to Legia prowadziła grę, a gospodarze kolejny raz w głównej mierze nie chcieli stracić bramki, co zresztą przyznawał po meczu Włodzimierz Gąsior, trener mielczan.

- Oczywiście, dopisało nam trochę szczęścia. Rafał Strączek wybronił stuprocentową sytuację, a Filip Mladenović nie wykorzystał swojej szansy. Uważam, że chyba lepiej zagraliśmy podczas pierwszych 45 minut. Później zaczęło nam trochę brakować sił. Staraliśmy się ratować to zmianami. Bardzo szanuję ten punkt. Gramy do końca i mam nadzieję, że wszystko się skończy dla nas optymistycznie - stwierdził trener PGE Stali.

W pierwszej odsłonie jego drużyna mogła jednak zadać cios, lecz Maciej Domański główkował trochę za lekko, aby zaskoczyć bramkarza gości. Po zmianie stron coraz bardziej do głosu dochodziła Legia i miała dwie kapitalne szanse.

- Uważam, że Legia jest najlepszą drużyną w naszej lidze. Próbowaliśmy się odgryzać, ale w zespole z Warszawy znajduje się wielu wartościowych zawodników. Ja jestem zadowolony i z rezultatu, i z postawy drużyny. Robiliśmy wszystko, żeby zagrać na zero z tyłu

Spory niedosyt czuł Czesław Michniewicz.

- To był mecz niewykorzystanych szans w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie kilka doskonałych okazji do tego, żeby zdobyć nie jedną, a kilka bramek. Tak się niestety nie stało. Ten problem powtarza się już od dłuższego czasu. Powinniśmy zdobywać więcej bramek, wykorzystując dobre akcje. Te sytuacje dziś mieliśmy. Szkoda ich tym bardziej, że były stworzone po ładnych i składnych akcjach, mam tu na myśli sytuacje Mladenovicia czy Kostorza. Tak się jednak nie stało. Wracamy do Warszawy z wielkim niedosytem. Od jutra będziemy już myśleć o kolejnym, ostatnim w tym sezonie meczu przed własną publicznością. - oceniał.

Bohaterem warszawian mógł zostać wspomniany Filip Mladenović.

- Mieliśmy sytuacje, które jednak musimy finalizować. Sam nie wiem, jak nie wykorzystałem jednej z nich - powiedział dla oficjalnej strony warszawskiego klubu.