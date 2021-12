PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec pokonała Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Rafał Strączek obronił dwa rzuty karne

Pierwsze minuty ku zaskoczeniu wszystkich należały do gości, którzy jednak nie potrafili zagrozić bramce Rafała Strączka. Z czasem powolutku do głosu zaczęła dochodzić Stal. Sygnał do ataku dał Krystian Getinger, który chciał dośrodkować, a omal nie zaskoczył bramkarza gości. Chwilę później w środek bramki z dystansu uderzył Fabian Piasecki. W końcu miejscowi swoją przewagę udokumentowali golem. Koki Hinokio zagrał prostopadłą piłkę do wychodzącego na czystą pozycję wspomnianego już Piaseckiego, a ten strzałem obok wychodzącego bramkarza przyjezdnych, otworzył wynik spotkania. Napastnik Stali niemiał zamiaru poprzestać na tym jednym golu i pięć minut później próbował zaskoczyć Tomasza Loske, strzałem w długi róg z narożnika pola karnego.

Gdy wydawało się, że to miejscowi są blisko zdobycia kolejnego gola, przed szansą na wyrównanie stanęła Termalica. Po rzucie rożnym głową strzelał Wiktor Biedrzycki, a próbującego wybijać piłkę z przed linii bramkowej Krystiana Getingera, piłka trafiła w rękę. Za to zagranie obrońca gospodarzy obejrzał czerwony kartonik, a Piotr Wlazło ustawił piłkę na jedenastym metrze. Strzał zawodnik gości pewnie złapał Rafał Strączek. Chwilę później ten sam zawodnik przyjezdnych sprawdził czujność bramkarza Stali, próbując szczęścia strzałem z dystansu.