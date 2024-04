PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec remisuje z Lechem Poznań. Zobacz zdjęcia

Starcie PGE Stali z Lechem było wyjątkowym meczem dla kapitana biało-niebieskich Krystiana Getingera. „Getek” rozgrywał w poniedziałek swój 400. mecz w barwach mieleckiej drużyny. Przed pierwszym gwizdkiem otrzymał pamiątkową paterę.

Można powiedzieć, że w pierwszym kwadransie meczu lepiej wyglądała Stal, choć to lechici są wyżej w ligowej tabeli.

Po stałym fragmencie gry blisko zdobycia gola był Bert Esselink. W 15. minucie Koki Hionokio sprawdzał umiejętności swojego byłego kolegi z drużyny Bartosz Mrozka. Wydawało się, że zamiast uderzał mógł podawać na skrzydło do Alvis Jaunzemsa. Kilka minut później gorąco było na linii bramkowej Lecha, bo sprytnym dośrodkowaniem popisał się natchniony Getinger. Goście mieli prawo być nieco zdezorientowani, zaskoczeni tym, że to mielecki zespół ma więcej do powiedzenia. Poznański zespół miał kłopoty nie tylko wtedy, gdy Stal była przy piłce. Przyjezdnym całkowicie nie szło konstruowanie swoich akcji.