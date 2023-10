Placówki lecznicze, place zabaw, urzędy, kościoły bardziej dostępne dla niepełnosprawnych. Starostwo w Sanoku z dofinansowaniem

W ramach rządowego programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” powiat sanocki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 390 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom zmieni się wnętrze Starostwa Powiatowego w Sanoku, tak by w większym zakresie mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne.

10 października br., Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wręczyła Stanisławowi Chęciowi, staroście sanockiemu, promesę na dofinansowanie w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna.

– Jest to program, który ma na celu likwidacje barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, ale przede wszystkim tych wewnętrznych, które są w nas, przed kontaktem z osobą z niepełnosprawnością – o istocie programu mówi pani minister.

Pieniądze mają być przeznaczone na dostosowanie infrastruktury do osób niepełnosprawnych, na eliminowanie trudności i barier, tak by mogły one w pełni uczestniczyć w życiu publicznym i korzystać ze wszystkiego, co obywatel powinien mieć przez państwo zapewnione m.in. z dostępu do urzędów, kultury, rozrywki, leczenia oraz dostępu do praktyk religijnych.