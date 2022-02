Po lockdownach także złodzieje z Podkarpacia są coraz aktywniejsi. Najbardziej w marketach

- Najczęściej do kradzieży dochodziło w sklepach wielkopowierzchniowych, dyskontach i supermarketach. Łupem padał przede wszystkim alkohol, a także sprzęt elektroniczny. W marketach budowlanych najczęściej kradziono elektronarzędzia - podaje podinsp. Marta Tabasz-Rygiel.

Przypadków drobnych kradzieży było zdecydowanie więcej. Wynika to z faktu, że jeśli wartość skradzionego mienia nie przekroczyła 500 zł, taki czyn kwalifikowany jest jako wykroczenie. W 2021 r. mundurowi odnotowali 6264 wykroczeń, a w 2020 - 5321.

Kilka dni temu kolbuszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę, którzy ukradli katalizator z nissana w Kolbuszowej. Prawdopodobnie mają na koncie takie same kradzieże w powiecie tarnobrzeskim i…

Sporo kradzieży policjanci odnotowali też w drogeriach

Tam sprawcy kradli perfumy i kosmetyki. Dla przykładu, zarzut kradzieży usłyszał 49-latek z powiatu rzeszowskiego. W październiku ub. r. kilka razy okradł dwie rzeszowskie drogerie. Straty wyceniono na blisko 2 tys. zł. Mężczyzna przyznał się do winy. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Inni są bardziej bezczelni

Niedawno rzeszowscy policjanci interweniowali w galerii przy ul. Lisa Kuli. W jednym ze sklepów, ujęli 24-latka, który wziął z półek ubrania m.in. buty, kurtkę oraz spodnie dresowe i poszedł do przymierzalni. Tam ubrał je na siebie i próbował wyjść ze sklepu. Rzeczy, w które wcześniej był ubrany, zostawił w przymierzalni. Okazało się, że pozostawiona w przymierzalni garderoba, także nie należy do niego. Ukradł ją kilka dni wcześniej, w tym samym sklepie. Policjanci ustalili, że to nie jedyna kradzież, jaką mężczyzna dokonał. W innych sklepach ukradł kosmetyki i alkohol.