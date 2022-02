Złodzieje kradną katalizatory, a przy tym niszczą samochody. To już prawdziwa plaga! Grzegorz Anton

Tak wygląda podwozie auta po wycięciu katalizatora przez złodzieja Krzysztof Kapica

Kilka dni temu kolbuszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę, którzy ukradli katalizator z nissana w Kolbuszowej. Prawdopodobnie mają na koncie takie same kradzieże w powiecie tarnobrzeskim i sandomierskim. Okazuje się, że to tylko wierzchołek góry lodowej, bo kradzieże katalizatorów, to prawdziwa plaga w całej Polsce. Co jest cennego w katalizatorze i jak złodzieje je kradną?